«Москвич» выпустил двухтысячный автомобиль

Московский автозавод выпустил двухтысячный «Москвич», сообщила пресс-служба предприятия. В планах на этот год — 50 тысяч машин.

«Мы восстанавливаем нашу промышленность, которую бросили иностранцы... мы оставили коллектив, возобновили работу этого коллектива, выпустили уже двухтысячный автомобиль», — цитирует РИА Новости мэра Москвы Сергея Собянина.

Двухтысячный «Москвич» подарили семье, переселенной по программе реновации.

Производство «Москвичей» стартовало в конце ноября 2022 года на площадях завода, в последние года принадлежавшего концерну Renault, но покинувшему страну после начала СВО.

«Москвич» — это копия китайского автомобиля JAC JS4. В планах на 2023 год — выпуск 50 тысяч машин, включая 10 тысяч электрокаров. Модель с двигателем внутреннего сгорания оценивается в 1,97 миллиона рублей, электромобиль будет стоить 3,5 миллиона рублей.