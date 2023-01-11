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Объявлены победители премии «Золотой глобус»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Фабельманы»

Фильм «Фабельманы» основанный на семейной истории Стивена Спилберга получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм», а самого Спилберга признали лучшим режиссером.

«Фабельманы» повествуют о семье, где растет мальчик Сэмми. Он с юных лет увлекается кино, но родители относятся к увлечению ребенка по-разному. Мама всячески поддерживает сына, отец же напротив относится к этому, как к хобби. Любовь Сэмми к режиссуре вскоре перерастает в нечто большее.

Лучшим фильмом в жанре комедия стала картина «Башни Инишерина» — история двух друзей, которые вступают в конфликт на отдалённом ирландском острове.

«Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал» получил «Дом Дракона», в комедийном жанре награду получил сериал «Начальная школа «Эбботт», лучшим мини-сериалом признали «Белый Лотос».

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