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Forbes составил список самых обедневших российских миллиардеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов в 2022 году потерял почти 11 миллиардов долларов — это наибольшее падение среди российских предпринимателей на фоне санкций.

Число российских бизнесменов, чье состояние превышало 1 миллиард долларов, за 2022 год сократилось с 123 до 88 человек, подсчитал Forbes.

Самая крупная потеря — 11 миллиардов у Мордашова — связана с тем, что черная металлургия стала одной из наиболее пострадавших от западных санкций отраслей российской экономики. Его состояние сейчас оценивается в 18,4 миллиарда долларов.

На втором месте в рейтинге самых обедневших миллиардеров находится основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. За год ее состояние снизилось на 8,3 миллиарда до 4,7 миллиарда. По данным Forbes, это связано с обвалом котировок главного конкурента Wildberries — интернет-магазина Ozon.

Третье место занимает Олег Тиньков, который выбыл из списка миллиардеров после продажи Владимиру Потанину своего пакета акций TCS Group за 260 миллионов долларов. Состояние Тинькова сократилось на 5,9 миллиарда долларов и теперь оценивается в 0,87 миллиарда долларов.

В пятерку «лидеров» также вошли Роман Абрамович и Вагит Алекперов. Состояние Абрамовича оценивается в 8,7 миллиарда долларов (минус 5,6 миллиарда), Алекперова — 21 миллиард долларов (минус 5,1 миллиарда).

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