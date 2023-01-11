«Секс в большом городе» изменил сцены с упоминанием ЛГБТ

Сцены сериала «Секс в большом городе» с упоминанием ЛГБТ изменили до потери смысла сюжета.

Изменения в сериале на «Кинопоиске» заметил телеграм-канал «Осторожно, новости». В некоторых сценах, где обсуждали людей с нетрадиционной ориентацией, вырезали целые куски диалогов до такой степени, что смысл разговора стал непонятен.

Например, в одной из сцен слово «гей» заменили на слово «мальчик». А диалог Шарлотты с новой знакомой о совместной поездке с девушками нетрадиционой ориентации превратился в короткий обмен репликами.

«Данный сериал на «Кинопоиске» представлен нашим партнером — сервисом «Амедиатека». Мы, как и другие онлайн-кинотеатры, работающие с «Амедиатекой», предоставляем доступ именно к той версии контента, которую нам передает этот сервис. Мы сами не вносим изменения в контент партнера», — сообщили РБК в «Кинопоиске».

В декабре Владимир Путин подписал закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» в России. Согласно документу, штрафы за «пропаганду ЛГБТ» составят 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Роскомнадзор также сможет блокировать ресурсы с пропагандой нетрадиционных отношений, педофилии, смены пола.