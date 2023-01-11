НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Секс в большом городе» изменил сцены с упоминанием ЛГБТ

Источник:
Sibnet.ru
379 0
Фото: © кадр из сериала «Секс в большом городе»

Сцены сериала «Секс в большом городе» с упоминанием ЛГБТ изменили до потери смысла сюжета.

Изменения в сериале на «Кинопоиске» заметил телеграм-канал «Осторожно, новости». В некоторых сценах, где обсуждали людей с нетрадиционной ориентацией, вырезали целые куски диалогов до такой степени, что смысл разговора стал непонятен.

Например, в одной из сцен слово «гей» заменили на слово «мальчик». А диалог Шарлотты с новой знакомой о совместной поездке с девушками нетрадиционой ориентации превратился в короткий обмен репликами.

«Данный сериал на «Кинопоиске» представлен нашим партнером — сервисом «Амедиатека». Мы, как и другие онлайн-кинотеатры, работающие с «Амедиатекой», предоставляем доступ именно к той версии контента, которую нам передает этот сервис. Мы сами не вносим изменения в контент партнера», — сообщили РБК в «Кинопоиске».

В декабре Владимир Путин подписал закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» в России. Согласно документу, штрафы за «пропаганду ЛГБТ» составят 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Роскомнадзор также сможет блокировать ресурсы с пропагандой нетрадиционных отношений, педофилии, смены пола.

Еще по теме
Объявлены победители премии «Золотой глобус»
Военная классика: фильмы про Первую мировую войну
Опубликован трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
«Чебурашка» побил рекорд «Холопа» и стал самым кассовым фильмом
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Жириновский предсказал дату завершения конфликта на Украине
Ростелеком дарит месяц геймерского интернета
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Ученые выяснили, кому требуется алкоголь каждый день
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
47
Оценена вероятность «развала» России до 2033 года
39
Кондолиза Райс заявила, что Россия не отдаст Донбасс
37
Посольство РФ осудило решение ФРГ направить Киеву БМП Marder
36
Россия денонсирует конвенцию об ответственности за коррупцию
28
Байден заявил о ключевом этапе боевых действий на Украине