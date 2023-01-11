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Спутник запечатлел очереди в крематории в Китае

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Maxar Technologies сделала спутниковые снимки ряда китайских городов. На фото видны очереди к крематориями, образовавшиеся после вспышки COVID-19.

Компания сделала снимки в декабре и в январе. На них показаны очереди из автомобилей возле похоронного бюро на окраине Пекина, а также у учреждений в Куньмине, Нанкине, Чэнду, Таншане и Хучжоу.

На одном из снимков запечатлены улицы возле похоронного бюро Куньмина в 2022 году. Другое фото оттуда же сделано на прошлой неделе, на нем видно множество машин, припаркованных вдоль улиц у входа в здание, пишет CNN со ссылкой на данные Maxar Technologies.

Спутниковые снимки подтверждают сообщения и рассказы свидетелей, опубликованные в социальных сетях. Люди пишут о переполненных похоронных бюро и крематориях.

Также по данным издания, в Пекине работают наспех оборудованные помещения, где хранят тела. Персонал перегружен работой, семьи сообщают, что ждут несколько дней, чтобы похоронить или кремировать близких.

В начале декабря Китай отменили политику «нулевой терпимости» к COVID-19. По официальным данным с этого момента было зафиксировано только 37 смертей от коронавируса. Между тем, по информации Bloomberg, в декабре COVID-19 заразились почти 250 миллионов жителей.

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