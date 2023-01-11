Михалков вышел на связь и рассказал о своем состоянии

Режиссер Никита Михалков, попавший в реанимацию на новогодних праздниках, впервые вышел на связь и рассказал о своем самочувствии.

«Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», — написал Михалков в телеграм-канале «Бесогон».

Режиссер призвал поклонников не верить тому, что о его здоровье пишут в Сети. СМИ ранее сообщали, что состояние Михалкова ухудшается: растет поражение легких. Также сообщалось, что у режиссера выявили коронавирус.