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Михалков вышел на связь и рассказал о своем состоянии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: che (Please credit as "Petr Novák, Wikipedia" in case you use this outside Wikimedia projects.) / CC BY-SA 3.0

Режиссер Никита Михалков, попавший в реанимацию на новогодних праздниках, впервые вышел на связь и рассказал о своем самочувствии.

«Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», — написал Михалков в телеграм-канале «Бесогон».

Режиссер призвал поклонников не верить тому, что о его здоровье пишут в Сети. СМИ ранее сообщали, что состояние Михалкова ухудшается: растет поражение легких. Также сообщалось, что у режиссера выявили коронавирус.

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