Зеленский лишил гражданства кума Путина

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства оппозиционного политика Виктора Медведчука, известного как кум российского президента Владимира Путина, и еще трех депутатов.

Еще трое депутатов — этоТарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин. «Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими», — сказал Зеленский в видеообращении в телеграм-канале.

Медведчук — глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», деятельность которой была приостановлена весной прошлого года. На Украине ему грозило до 15 лет лишения свободы за госизмену.

Политик сбежал из-под домашнего ареста, был задержан в апреле СБУ. На опубликованном ведомством видео просил обменять его на «защитников и жителей Мариуполя». В сентябре Киев и Москва провели обмен военнопленными, среди которых был Медведчук.

Кто такой Виктор Медведчук. СПРАВКА