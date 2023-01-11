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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Соледар

Источник:
Sibnet.ru
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Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара, заявил основатель компании Евгений Пригожин.

«В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба в своем телеграм-канале.

По его словам, «в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов «Вагнера».

Ранее о взятии под контроль Соледара сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он отметил, что российские силы полностью перехватили инициативу на донецком направлении. После взятия Соледара они намерены захватить Артемовск и Северск

Соледар находится в 75 километрах от Донецка. Бои за него начались еще летом. Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря называл соледарское направление одним из самых «горячих и болезненных» для ВСУ.

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