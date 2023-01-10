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Олимпийский чемпион Костомаров попал в реанимацию с пневмонией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией, сейчас его лечат в клиническом центре «Коммунарка».

«Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз — пневмония», — сказал ТАСС продюсер шоу, в котором выступал Костомаров, Илья Авербух.

Позже в комментарии «Спорт-Экспрессу» Авербух назвал ситуацию с фигуристом «очень сложной», добавив, что его в клинический центр «Коммунарка».

Хореограф ледовых шоу, в которых участвует Костомаров, Максим Ставиский рассказал РИА Новости, что фигурист «лежит на ИВЛ». Телеграм-канал Mash сообщил, что врачи оценивают состояние Костомарова как крайне тяжелое.

Костомарову 45 лет. На Олимпиаде в Турине он выиграл золотую медаль в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы дважды становились чемпионами мира, трижды — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

На каникулах Костомаров выступал в новогоднем шоу Авербуха «Волшебник страны Оз». В последнем сезоне «Ледникового периода» на Первом канале партнершей фигуриста была актриса Валерия Ланская. Финал шоу покажут 14 января. 

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