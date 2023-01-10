Автомобили Lada получат китайский вариатор

АвтоВАЗ начнет устанавливать на свои автомобили новый вариатор — выпуск машин с автоматической коробкой передач возобновится в 2023 году.

Такие планы российский автозавод анонсировал на большой пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2022 году. Вариатор должны получить различные модификации Lada Vesta и Lada Vesta Cross.

Представители концерна не стали уточнять, кто выступит поставщиком трансмиссии, однако эксперты уверены, что речь о китайском партнере — ранее АвтоВАЗ сообщал о ведении соответствующих переговоров с компаниями КНР.

До ухода из России зарубежных производителей АвтоВАЗ устанавливал на свои автомобили автоматическую трансмиссию Jatco, которую также использовали Renault и Nissan.