Турция поддержала «формулу мира» Зеленского

Турция стремится к взаимоприемлемому решению конфликта между Москвой и Киевом, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавошоглу. По его словам, Анкара поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского.

Турецкая сторона стремится курировать выполнение одного или нескольких пунктов этого плана, уточнил министр. Он отметил, что контакты с обеими сторонами ведутся, несмотря на боевые действия, передает CNN.

Зеленский во время саммита G20 в середине ноября прошлого года представил десять условий «формулы мира» на Украине. План предполагает радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение пленных.

Кроме этого, он содержал такие требования, как восстановление территориальной целостности, вывод российских войск, прекращение боевых действий, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксацию завершения конфликта.

Российская сторона исключала принятие предложенного Украиной плана, так как он не учитывает присоединение новых территорий. «Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным», — подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.