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Искусственный интеллект научился имитировать любой голос

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft представила искусственный интеллект VALL-E, который способен имитировать любой человеческий голос — для этого ему достаточно прослушать образец длительностью всего в три секунды.

Разработка опирается на технологии EnCodec, которые представляют собой точный анализ того, как звучит человек и разбивают эту информацию на отдельные «токены», использующиеся для обучения ИИ.

VALL-E обучали на библиотеке LibriLight, содержащей 60 тысяч часов англоязычной речи более чем от 7 тысяч человек. Отмечается, что голос имитируется очень достоверно, у него сохраняется тембр и верная эмоциональная окраска оригинала.

Microsoft называет VALL-E «языковой моделью нейронного кодека» — он не просто говорит неотличимо от человека, но еще и достоверно имитирует любой голос.

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