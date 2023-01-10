Российские войска расширят арсенал ударных средств

Вооруженные силы России в ближайшее время расширят свой арсенал ударных средств, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — сказал министр.

Президент России поставил перед министерством первоочередные задачи, главная из которых — принять исчерпывающие меры для качественного обновления Вооруженных сил и повышения их боевых возможностей, напомнил Шойгу.

«Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники», — уточнил он.

Кроме того, планируется повысить боевые возможности Воздушно-космических сил. Например, работу истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, также предполагается усовершенствовать стоящие на вооружении беспилотники.

«Не менее важная задача — в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», — добавил Шойгу.