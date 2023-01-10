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Доля валютных вкладов в России упала ниже 15%

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Интерес к депозитам в валюте в России за ноябрь прошлого года снизился по сравнению с октябрем на 0,4 процентного пункта и их доля составила 14,9%, говорится в материалах Банка России.

«В ноябре 2022 года показатель валютизации депозитов продолжил снижаться (-0,4 п.п.) и составил 14,9% (минимальный уровень с 2015 года)», — говорится в данных ЦБ.

По данным Банка России, доля валютных депозитов населения в банковском секторе в ноябре снизилась до 9,7% с 10% в октябре. Что же касается объемов этих депозитов, то, согласно расчетам экспертов РИА Новости, он в ноябре снизился до 55,3 миллиарда долларов, обновив минимум с конца 2008 года.

Кроме того, доля валютных депозитов нефинансовых организаций в ноябре снизилась до 21,1% с 21,6% в октябре.

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