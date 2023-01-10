Ученые нашли у людей набор генов для густого меха на всем теле

Генетики из Питтсбургского университета нашли у людей отключенные гены, которые отвечают за образование полного волосяного покрова на теле.

Ученые исследовали более 19 тысяч генов десятков млекопитающих, чтобы установить причины отсутствия на теле человека густого меха. Выяснилось, что у всех безволосых животных были мутации в одних и тех же генах.

Исследователи отметили, что обнаруженные генетические изменения могут быть причиной выпадения волос. Другие были сопутствующими повреждениями после прекращения роста волос, говорится в статье специалистов, опубликованной журналом eLife.

Сам механизм работает под воздействием эволюционного давления — в результате животные вынуждены терять волосы, а гены, кодирующие их, становятся менее важными. В итоге скорость соответствующих генетических изменений ускоряется.