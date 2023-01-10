Apple Maps позволит бронировать место на парковке

Новая функция парковки появилась в Apple Maps. Она позволяет бронировать место на стоянке, проверять заполненность, изучить варианты и оплатить паркоместо поблизости с конечной точкой маршрута.

Apple реализовала функцию в сотрудничестве с сервисом бронирования парковок SpotHero, сообщил соучредитель Марк Лоуренс в интервью TechCrunch. Он работает в 300 городах США и Канады, контролирует заполненность и позволяет забронировать паркоместо более чем на 8 тысячах стоянок.

Пользователи Apple Maps на iPhone и Mac при выборе конечного пункта маршрута могут выбрать опцию парковки и сервис предоставит информацию о стоянках поблизости и наличии свободных мест. После оплаты они получают гарантированное паркоместо и цифровой пропуск на стоянку.

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Apple Maps не первый картографический сервис, предоставляющий возможность бронирования и предварительной оплаты парковок. Аналогичная функция доступна в Google Maps с 2021 года, а в 2022 появилась возможность подтверждать оплату стоянки голосовой командой.