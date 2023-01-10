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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армения отказалась проводить учения ОДКБ

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента России

Армения считает нецелесообразным проведение учений Организации Договора о коллективной безопасности на территории страны в 2023 году, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении», — приводит РБК слова Пашиняна. .

По его словам, этого не случится «по крайней мере, в этом году». На территории Армении должны были пройти учения ОДКБ «Нерушимое братство 2023».

Пашинян пояснил, что в последнее время Азербайджан в разговоре с Западом обосновывает свои «агрессивные действия» опасениями, что Россия и Армения готовят «совместные агрессивные действия против Азербайджана». Он назвал абсурдными эти утверждения, однако указал на то, что на фоне событий на Украине это вызывает интерес у Запада.

«Мы обращаем внимание наших российских коллег к этому факту, фиксируя, что в условиях их молчания получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность Республики, но и наоборот — создает угрозы безопасности Армении», — заключил Пашинян.

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