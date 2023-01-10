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Страны устали от «тирании доллара» и начали скупать золото

Источник:
Financial Times
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Фото: © Sibnet.ru

Уставшие от «тирании доллара» страны начали активно закупаться золотом для того, чтобы заменить свои запасы иностранной валюты.

Страны Запада и Востока все больше отдаляются друг от друга, роль золота в национальных резервах только растет, заменяя американский доллар, пишет издание Financial Times. Совокупный объем закупок золота государствами за 2022 год составил 673 тонны.

При этом эксперты сомневаются, что золото может стать заменой доллару для России и Китая, которые находятся под различными ограничениями. Так, на сегодня Россия почти полностью исключена из международной банковской системы, что затрудняет даже золотые расчеты.

В статье отмечается, что рост золотых запасов является вполне прагматичным подходом России и Китая и становится продолжением политики для ухода от санкций. Поэтому органам, которые следят за исполнением санкций, необходимо обратить внимание на ключевой для мировой торговли золотой рынок Лондона.

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