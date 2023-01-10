«Тинькофф мобайл» позволит звонить без SIM‑карты

«Тинькофф» приступил к тестированию функции вызовов через банковское приложение без SIM-карты с помощью виртуального номера. Позвонить можно абонентам любых российских операторов, а первые 100 минут предоставляются бесплатно.

«Мы тестируем на небольшом количестве сотрудников функционал для мобильного приложения, аналогичный WhatsApp (входит в признанную экстремистской и запрещённую в России Meta) и WiFi Calling», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя банка.

Звонить можно на номера российских операторов, в том числе за границу. Первые 100 минут предлагают бесплатно, при исчерпании пакета одна минута обойдется в 3,9 рубля. Вызовы внутри сети «Тинькофф Мобайл» не тарифицируются.

Сервис с тарифом «Номер без SIM-карты» тестируется на части сотрудников в Москве и Московской области в закрытом режиме. О сроках проведения испытаний и выходе функции в общий доступ не сообщается.