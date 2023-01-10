НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны показало пуски «Искандеров» по объектам ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
397 4

Минобороны опубликовало видео пусков ракет оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Баллистическая ракета способна уничтожить командные пункты, скопления живой силы и бронетехники, даже подземные укрытые бетоном сооружения. Она неуязвима для ПВО противника. Дальность стрельбы — ракет до 500 километров, рассказали в военном ведомстве.

«В арсенале "Искандера" есть и крылатые ракеты, летят на сверхнизкой высоте. И практически так же не уловимы. "Искандеры" могут гарантировано уничтожить любой военный объект на полтысячи километров от линии соприкосновения на территории противника», — отметили в Минобороны.

Там пояснили, что комплексы «Искандер» находятся на расстоянии многих километров от линии фронта и несут круглосуточное боевое дежурство. При этом нет принципиальной разницы, в какое время суток производить запуски.

Тема: Военная операция на Украине
США попытаются изменить динамику боев в пользу Украины
Украина столкнулась с нехваткой советских трансформаторов
Минобороны отчиталось об «операции возмездия»
Киссинджер указал путь к миру на Украине
смотреть все
Оборона #Оружие #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Жириновский предсказал дату завершения конфликта на Украине
Ростелеком дарит месяц геймерского интернета
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Ученые выяснили, кому требуется алкоголь каждый день
Обсуждение (4)
Картина дня
Армения отказалась проводить учения ОДКБ
Оценена вероятность «развала» России до 2033 года
Страны устали от «тирании доллара» и начали скупать золото
Доля валютных вкладов в России упала ниже 15%
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
61
Путин приказал ввести рождественское перемирие в зоне СВО
39
Кондолиза Райс заявила, что Россия не отдаст Донбасс
37
Посольство РФ осудило решение ФРГ направить Киеву БМП Marder
37
Оценена вероятность «развала» России до 2033 года
35
Россия денонсирует конвенцию об ответственности за коррупцию