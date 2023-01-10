Минобороны показало пуски «Искандеров» по объектам ВСУ

Минобороны опубликовало видео пусков ракет оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Баллистическая ракета способна уничтожить командные пункты, скопления живой силы и бронетехники, даже подземные укрытые бетоном сооружения. Она неуязвима для ПВО противника. Дальность стрельбы — ракет до 500 километров, рассказали в военном ведомстве.

«В арсенале "Искандера" есть и крылатые ракеты, летят на сверхнизкой высоте. И практически так же не уловимы. "Искандеры" могут гарантировано уничтожить любой военный объект на полтысячи километров от линии соприкосновения на территории противника», — отметили в Минобороны.

Там пояснили, что комплексы «Искандер» находятся на расстоянии многих километров от линии фронта и несут круглосуточное боевое дежурство. При этом нет принципиальной разницы, в какое время суток производить запуски.