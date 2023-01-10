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«Аэрофлот» рассказал, когда выйдут сроки службы Boeing и Airbus

Источник:
РБК
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Фото: Karl Gruber / CC BY-SA 4.0

Иностранные лайнеры Airbus и Boeing в парке «Аэрофлота» можно эксплуатировать после 2030 года, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.

«Аэрофлот» обладает одним из самых молодых парков в мире (их средний возраст составляет семь лет), может использовать иностранные самолеты Airbus и Boeing еще более семи лет и «даже после 2030-го», заявил в интервью РБК ее гендиректор Сергей Александровский.

«Чем больше мы сохраним в летной годности импортных самолетов, тем лучше, это тоже наше конкурентное преимущество. Государство не снимало с нас задачу обеспечения транспортной доступности, а что будет с рынком, с выбытием западных воздушных судов дальше, никто не знает», — отметил он.

По данным авиакомпании, на 1 декабря в «Аэрофлоте» числилось 180 самолетов, из них около 150 задействовано в расписании. Бльшую часть парка «Аэрофлота» составляют самолеты семейства Airbus А320 (64 самолета), Boeing 737–800 (37) и Boeing 777–300ER (22).

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели запрет на поставку в Россию новых самолетов и запчастей к ним. «Аэрофлот» подписал соглашение о передаче ему в аренду 210 самолетов МС-21, 89 Superjet-NEW и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год.

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