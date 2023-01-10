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Опубликован трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Источник:
Sibnet.ru
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Студия Marvel показала трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания», который выйдет на экраны 17 февраля и откроет пятую фазу киновселенной.

По сюжету, Человек-муравей Скотт Лэнг с дочерью Кэсси и Оса Хоуп ван Дайн с родителями отправятся в квантовый мир. Там они встретятся с новыми опасностями. Здесь появится Канг Завоеватель — главный антагонист новой фазы Marvel. Ранее этот герой появлялся в сериале «Локи».

Как следует из ролика, Скотт заключит сделку с Кангом. Завоеватель пообещал помочь Лэнгу вернуть время, которое он и Кэсси потеряли из-за пятилетнего пребывания Скотта в квантовом мире. Но это окажется большой ошибкой.

«Будьте свидетелями начала новой Династии, что делает «Человека-муравья 3» первой частью приключения, которое приведет к «Мстителям: Династия Канга» в 2025 году», — гласит слоган фильма.

В фильме к своим ролям вернутся Пол Радд («Друзья», «Охотники за привидениями: Наследники»), Эванджелин Лилли («Остаться в живых», «Хоббит: Пустошь Смауга»), Мишель Пфайффер («Бэтмен возвращается», «Лицо со шрамом») и Майкл Дуглас («Игра», «Роман с камнем»).

Кто такой Канг Завоеватель?

В сентябре 2020 года Джонатан Мейджорс получил роль Канга в фильме пятой фазы «Человек-муравей и Оса: Квантомания». До этого он появился в роли «варианта» персонажа, Того, кто остаётся, в первом сезоне сериала «Локи» из четвёртой фазы, где впервые была представлена мультивселенная.

Главный сценарист первого сезона сериала «Локи» Майкл Уолдрон описал Канга как «путешествующего во времени мультивселенского неприятеля» и «следующего большого злодея для фильма-кроссовера» киновселенной.

В июле прошлого года на прошедшем в Сан-Диего Комик-коне глава Marvel Кевин Файги анонсировал фильмы «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны» и запланировал их премьеры на 2 мая и 7 ноября 2025 года соответственно. 

Фильмы должны завершить шестую фазу киновселенной и всю «Сагу Мультивселенной». «Династия Кангаruen» — название написанной Куртом Бьюсиком и выпущенной в 2001 году сюжетной линии из комиксов о мстителях, в которой Канг путешествует во времени, чтобы поработить человечество.

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