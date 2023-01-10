США попытаются изменить динамику боев в пользу Украины

США, предоставления дополнительной военной помощи Киеву, в том числе боевые машины пехоты Bradley и системы ПВО, стремятся изменить динамику боевых действий на Украине, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В настоящий момент «на Украине действует несколько видов динамики», сказал он. «Одна динамика <...> заключается в том, что [украинцы] планомерно продемонстрировали свою стойкость и также эффективность на поле боя», — приводит ТАСС слова Прайса.

«Более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных, и российская военная техника регулярно обстреливает украинские города, нанося удары по гражданской инфраструктуре», — отметил представитель Госдепа.

«Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить <...> за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности», — пояснил Прайс.