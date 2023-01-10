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Сбербанк повысил ипотечные ставки

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Сбер с 10 января повышает минимальные ставки по базовым ипотечным программам на 0,5% пункта, до 10,9%, следует из материалов банка.

Согласно данным сайта кредитной организации, минимальная ставка по базовым ипотечным программам «Вторичное жилье» и «Новостройки» с 10 января увеличилась с 10,4% до 10,9%. Минимальный первоначальный взнос сохраняется на уровне 0%.

При этом ставки по программам с государственной поддержкой не меняются. Так, минимальная ставка по такому жилищному кредиту в Сбере составит от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке.

Кредит по программе «Семейная ипотека» можно оформить по ставке от 5,3% на строительство жилого дома и от 5,7% годовых на покупку жилого дома или квартиры в новостройке.

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