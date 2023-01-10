Электронный полис ОМС появился на Госуслугах

Возможность оформить полис ОМС или привязать существующий появилась на Госуслугах. Его можно использовать при онлайн-записи в поликлинику или показать в регистратуре на экране смартфона вместо бумажного.

Для оформления цифрового полиса ОМС нужно подать заявление на портале Госуслуг и он появится на аккаунте в течение суток, сообщается в телеграм-канале Минцифры. Если к учетной записи был привязан уже существующий документ, то его онлайн-копия появится автоматически и ничего делать не нужно.

Данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда будут доступны в личном кабинете. Пользователи смогут сменить страховщика, регион, приостановить или возобновить действие документа прямо в настройках, без необходимости посещать офис компании.

Полис ОМС нужен для подтверждения права на бесплатную медицинскую помощь. Он позволяет записываться в поликлиники, проходить обследования, лечиться в стационаре и выполнять дорогостоящие операции, оплачиваемые Фондом обязательного медицинского страхования.