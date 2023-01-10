«Чебурашка» побил рекорд «Холопа» и стал самым кассовым фильмом

Семейный фильм «Чебурашка» собрал в прокате более 3 миллиардов рублей за 10 дней и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю.

За всю историю наблюдений за кассовыми сборами «Чебурашка» показал лучшие результаты по сумме и скорости сборов. По данным Фонда кино, на 10 января в кассе фильма 3, 082 245 827 миллиарда рублей.

Предыдущий рекорд принадлежит фильму «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Комедия в 2019 году собрала 3, 082 031 млрд рублей за полтора месяца.

Главный рекорд по кассовым сборам среди всех фильмов принадлежит американскому «Аватару». В 2009 году картина Джеймса Кэмерона собрала в России 3,517 миллиарда рублей.