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Полис ОМС получил электронную версию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба мэра и правительства Москвы

Электронный полис обязательного медицинского страхования теперь можно оформить через портал «Госуслуги», пластиковый или бумажный вариант документа носить с собой больше не нужно, сообщило Минцифры РФ.

Электронный полис ОМС можно показать на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные будут подтягиваться автоматически из личного кабинета.

Для получения электронного полиса нужна только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Если номер полиса уже есть в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически.

Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, потребуются только данные свидетельства о рождении.

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