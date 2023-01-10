Полис ОМС получил электронную версию

Электронный полис обязательного медицинского страхования теперь можно оформить через портал «Госуслуги», пластиковый или бумажный вариант документа носить с собой больше не нужно, сообщило Минцифры РФ.

Электронный полис ОМС можно показать на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные будут подтягиваться автоматически из личного кабинета.

Для получения электронного полиса нужна только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Если номер полиса уже есть в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически.

Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, потребуются только данные свидетельства о рождении.