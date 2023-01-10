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Оценена вероятность «развала» России до 2033 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Россия в ближайшие 10 лет может стать «несостоявшимся государством» (failed state) или «развалиться», говорится в исследовании Атлантического совета (признан Минюстом России нежелательной организацией).

Почти половина (46%) из 167 опрошенных экспертов сказали, что Россия может стать failed state или «развалиться» в ближайшие 10 лет, пишет Financial Times со ссылкой на исследования Атлантического совета.

Также эксперты предположили, что Россия может распасться в результате «революции, гражданской войны или политической дезинтеграции».

Замдиректора Атлантического совета по прогнозированию Петер Энгельке пояснил, что ключевую роль при составлении прогноза сыграли боевые действия на Украине, выявившие «возможность внутренних проблем для России» и способные создать эффект бумеранга для ее руководства и страны в целом.

Несостоявшееся государство, или failed state — государство, которое не в состоянии поддерживать своё существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы.

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korvinsS

Цитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...

Disobedient

А ведь истину говоришь. Кто-то из них уехал , кто-то остался и затаился. Бывший начальник Роснано например...

korvinsS

Когда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...

pepelmetal

Чем больше у них этого вот всего, тем лучше для нас