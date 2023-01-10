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Победителя «Ледникового периода» выберут 14 января

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Участники проекта «Ледниковый период» покажут лучшие и любимые номера, а жюри в последний раз выставит оценки и назовет победителей сезона. Финал покажут на Первом канале 14 января.

Оценивать пары артистов и фигуристов в финале «Ледникового периода» будут Татьяна Тарасова, Елена Чайковская, Татьяна Навка, Филипп Киркоров и Zivert.

В шоу выступят пары из двух команд. От Ильи Авербуха это Егор Бероев и Елена Ильиных, Валерия Ланская и Роман Костомаров, Евгения Медведева и Федор Федотов, Дарья Мороз и Максим Маринин, Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев, Виктория Синицина и Иван Скобрев.

В команда Александра Жулина — Александр Энберт и Регина Тодоренко, Алла Михеева и Иван Букин, Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко, Оксана Домнина и Марат Башаров, Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников.

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