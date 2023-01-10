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Скейт Прусикина в виде креста обидел верующих

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Ильи Прусикина

Активисты движения «Сорок Сороков» обратились в Следственный комитет России с заявлением против солиста группы Little Big Ильи Прусикина. Певец, по их мнению, оскорбил чувства верующих своим катанием на скейтборде.

В Рождество Илья Прусикин опубликовал в соцсети ролик. В видео певец в образе католического священника катается на скейтборде в форме креста.

«Допускаю, что господин Прусикин не осознавал духовных последствий своих действий и не осознает. Но уверен, что он предвидел последствия правовые, предусмотренные уголовным законодательством», — цитирует телеграм-каналом Mash юриста движения Георгия Солдатова.

В заявлении, поданном в СК, активисты просят проверить ролик по статье об оскорблении чувств верующих, сообщает телеграм-канал RTVI.

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Топ комментариев

korvinsS

Цитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...

Disobedient

А ведь истину говоришь. Кто-то из них уехал , кто-то остался и затаился. Бывший начальник Роснано например...

korvinsS

Когда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...

pepelmetal

Чем больше у них этого вот всего, тем лучше для нас