Скейт Прусикина в виде креста обидел верующих

Активисты движения «Сорок Сороков» обратились в Следственный комитет России с заявлением против солиста группы Little Big Ильи Прусикина. Певец, по их мнению, оскорбил чувства верующих своим катанием на скейтборде.

В Рождество Илья Прусикин опубликовал в соцсети ролик. В видео певец в образе католического священника катается на скейтборде в форме креста.

«Допускаю, что господин Прусикин не осознавал духовных последствий своих действий и не осознает. Но уверен, что он предвидел последствия правовые, предусмотренные уголовным законодательством», — цитирует телеграм-каналом Mash юриста движения Георгия Солдатова.

В заявлении, поданном в СК, активисты просят проверить ролик по статье об оскорблении чувств верующих, сообщает телеграм-канал RTVI.