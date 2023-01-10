Скейт Прусикина в виде креста обидел верующих

Активисты движения «Сорок Сороков» обратились в Следственный комитет России с заявлением против солиста группы Little Big Ильи Прусикина. Певец, по их мнению, оскорбил чувства верующих своим катанием на скейтборде.
В Рождество Илья Прусикин опубликовал в соцсети ролик. В видео певец в образе католического священника катается на скейтборде в форме креста.
«Допускаю, что господин Прусикин не осознавал духовных последствий своих действий и не осознает. Но уверен, что он предвидел последствия правовые, предусмотренные уголовным законодательством», — цитирует телеграм-каналом Mash юриста движения Георгия Солдатова.
В заявлении, поданном в СК, активисты просят проверить ролик по статье об оскорблении чувств верующих, сообщает телеграм-канал RTVI.
korvinsSЦитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...
DisobedientА ведь истину говоришь. Кто-то из них уехал , кто-то остался и затаился. Бывший начальник Роснано например...
korvinsSКогда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...
pepelmetalЧем больше у них этого вот всего, тем лучше для нас