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Багажный отсек самолета открылся во время полета

Источник:
Sibnet.ru
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Багажный отсек самолета, следовавшего рейсом «Маган-Магадан» в Якутии, открылся во время полета. Часть багажа вывалилась, произошла разгерметизация салона, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

По предварительным данным, в понедельник, 9 января, около 14.00 по местному времени у самолета Ан-26 после взлета из аэропорта Маган произошел срыв замков грузовой рампы. Багажный отсек открылся, и часть багажа вылетела из самолета.

На борту самолета находились 25 пассажиров и шесть членов экипажа. Командир воздушного судна решил вернуть самолет в аэропорт вылета, в Маган. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Якутский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, опросили членов экипажа, проводится ряд других проверок.

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