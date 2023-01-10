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Эстония приготовила план конфискации российских активов

Источник:
Bloomberg
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Фото: Johannes Jansson / CC BY 2.5 dk

Эстония к концу января разработает юридический план ареста российских активов, чтобы передать их Украине, заявил в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел Эстонии Михкель Тамм.

Эстония намерена представить план к тому времени, когда Европейская комиссия разработает соглашение для всего Евросоюза о том, как распорядиться 300 миллиардов евро из резервов центрального банка РФ, а также миллиардами евро замороженных активов российских лиц, приводит Bloomberg слова Тамма.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в декабре, что странам — членам ЕС необходимо продолжить работу «по использованию замороженных активов России».

По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на принадлежащих россиянам счетах в стране составляют почти 20 миллионов евро.

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Экономика #Санкции #Деньги
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korvinsS

Цитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...

Disobedient

А ведь истину говоришь. Кто-то из них уехал , кто-то остался и затаился. Бывший начальник Роснано например...

korvinsS

Когда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...

pepelmetal

Чем больше у них этого вот всего, тем лучше для нас