Эстония приготовила план конфискации российских активов

Эстония к концу января разработает юридический план ареста российских активов, чтобы передать их Украине, заявил в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел Эстонии Михкель Тамм.

Эстония намерена представить план к тому времени, когда Европейская комиссия разработает соглашение для всего Евросоюза о том, как распорядиться 300 миллиардов евро из резервов центрального банка РФ, а также миллиардами евро замороженных активов российских лиц, приводит Bloomberg слова Тамма.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в декабре, что странам — членам ЕС необходимо продолжить работу «по использованию замороженных активов России».

По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на принадлежащих россиянам счетах в стране составляют почти 20 миллионов евро.