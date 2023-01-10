Госдума задумалась о введении ежегодных выплат участникам ВОВ

Депутаты от фракции ЛДПР во вторник внесут на рассмотрение Госдумы палаты парламента законопроект о ежегодной выплате ко Дню Победы 75 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, сообщил замглавы фракции Ярослава Нилова.

Авторы инициативы полагают, что «в нынешних условиях целесообразно установить» такой размер выплаты на законодательном уровне, написал в своем телеграм-канале Нилов.

Предлагается внести изменения в закон «О ветеранах», предусматривающие предоставление «ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей» инвалидам и участникам войны, а также вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны и вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников войны.

Вступление в силу федерального закона предполагается с 1 января 2023 года.