Умер разработчик ракет «Калибр»

Создатель ракет «Калибр» Павел Камнев умер на 86-м году жизни, сообщила пресс-служба концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», где он был научным руководителем.

«9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев», — говорится в сообщении.

Камнев родился в 1937 году в Махачкале. После окончания Московского авиационного института, прошел трудовой путь от инженера до первого заместителя главного конструктора на Свердловском машиностроительном заводе имени М. И. Калинина.

В апреле 2017 года Павел Камнев был назначен на должность научного руководителя концерна и возглавил совет директоров АО «ОКБ "Новатор». Камнев — автор более 20 изобретений, соавтор свыше 300 научно-технических отчетов, доктор технических наук.

Камнев был одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса, отметила пресс-служба концерна.