Умер разработчик ракет «Калибр»

Создатель ракет «Калибр» Павел Камнев умер на 86-м году жизни, сообщила пресс-служба концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», где он был научным руководителем.
«9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев», — говорится в сообщении.
Камнев родился в 1937 году в Махачкале. После окончания Московского авиационного института, прошел трудовой путь от инженера до первого заместителя главного конструктора на Свердловском машиностроительном заводе имени М. И. Калинина.
В апреле 2017 года Павел Камнев был назначен на должность научного руководителя концерна и возглавил совет директоров АО «ОКБ "Новатор». Камнев — автор более 20 изобретений, соавтор свыше 300 научно-технических отчетов, доктор технических наук.
Камнев был одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса, отметила пресс-служба концерна.
korvinsSЦитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...
DisobedientА ведь истину говоришь. Кто-то из них уехал , кто-то остался и затаился. Бывший начальник Роснано например...
korvinsSКогда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...
AlhazredТы смотри... И эту парочку Путин купил)))