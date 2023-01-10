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Умер разработчик ракет «Калибр»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Создатель ракет «Калибр» Павел Камнев умер на 86-м году жизни, сообщила пресс-служба концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», где он был научным руководителем.

«9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев», — говорится в сообщении.

Камнев родился в 1937 году в Махачкале. После окончания Московского авиационного института, прошел трудовой путь от инженера до первого заместителя главного конструктора на Свердловском машиностроительном заводе имени М. И. Калинина.

В апреле 2017 года Павел Камнев был назначен на должность научного руководителя концерна и возглавил совет директоров АО «ОКБ "Новатор». Камнев — автор более 20 изобретений, соавтор свыше 300 научно-технических отчетов, доктор технических наук.

Камнев был одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса, отметила пресс-служба концерна.

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korvinsS

Цитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...

Disobedient

А ведь истину говоришь. Кто-то из них уехал , кто-то остался и затаился. Бывший начальник Роснано например...

korvinsS

Когда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...

Alhazred

Ты смотри... И эту парочку Путин купил)))