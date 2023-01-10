Банк России выпустил в обращение золотой червонец

Банк России 9 января выпустил в обращение золотой червонец — инвестиционную монету из драгоценного металла номиналом 10 рублей. Червонец выпущен тиражом до 500 тысяч штук.

Монета содержит 7,78 грамма золота пробы 999, сообщается на сайте ЦБ. Оборотная сторона монеты повторяет изображение знаменитых золотых червонцев РСФСР «Сеятель», которые чеканили в 1923 году.

На оборотной стороне современной монеты в центре также размещено изображение крестьянина-сеятеля, на заднем плане: лучи восходящего солнца, дымящиеся заводские трубы, поле и плуг, а также даты «1923» и «2023».

Регулятор напомнил, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Чеканка золотых червонцев в качестве денежных средств ведется в России со времен Петра I. Наиболее известны царские червонцы — 10-рублевые золотые монеты, которые чеканили с 1898 по 1911 год.

26 октября 1922 года вышел декрет Совнаркома «О чеканке золотых червонцев». По весу, пробе и размерам советский червонец полностью соответствовал 10рублевому царскому золотому. Червонцы находились в обращении в СССР до денежной реформы 1947 года.