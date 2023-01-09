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Искусственный интеллект заменит адвокатов

Источник:
New Scientist
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Фото: © pxhere.com

Искусственный интеллект впервые выступит в качестве адвоката в настоящем судебном заседании — эксперимент пройдет в США. Если ответчик проиграет дело, разработчики ИИ компенсируют ему все расходы.

Компьютерный адвокат в смартфоне своего подопечного возьмется оспаривать штраф за превышение скорости — во время рассмотрения он будет слушать судью и подсказывать ответчику, как правильно отвечать на вопросы, оперируя гигантским массивом законов и прецедентов, пишет New Scientist.

Создатели приложения из проекта DoNotPay отмечают, что владение множеством бюрократических и юридических тонкостей — главное преимущество искусственного интеллекта. Кроме этого, ИИ лишен эмоций и способен вести многочасовой диалог.

Если программа-адвокат выиграет дело, это станет первым подобным случаем в судебной практике. Слушание состоится в феврале. В случае успеха приложение может выйти на рынок и стать коммерческим.

В ряде стран искусственный интеллект уже применяется в судопроизводстве — однако исключительно для технической работы. Например, с помощью схожих ИИ автоматически формируются иски об обжаловании судебных штрафов.

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korvinsS

Цитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...

Alhazred

Ты смотри... И эту парочку Путин купил)))

korvinsS

Когда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...

pepelmetal

Чем больше у них этого вот всего, тем лучше для нас