Кремль оценил готовность актера Смольянинова воевать за ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление российского актера Артура Смольянинова о его готовности воевать в ходе военной спецоперации на стороне Украины.

«Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

При этом официальный представитель Кремля уточнил, что в этой ситуации важнее, что об этих словах думают силовые ведомства.

Смольянинов 8 января заявил, что если бы и стал принимать участие в боевых действиях, то на стороне Украины. При этом актер еще в октябре покинул Россию и в настоящее время находится в Европе.

На актера составили протокол о дискредитации российской армии и выписали штраф на 30 тысяч рублей. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.