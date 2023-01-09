Ученые назвали самую умную породу собак

Собаки породы бельгийская малинуа оказались самыми умными среди своих сородичей, выяснили ученые Университета Хельсинки.
Исследователи провели эксперимент с участием тысячи собак тринадцати пород — они оценивали, как животные справляются с семью задачами на проявление когнитивных способностей и тремя заданиями, связанными с поведенческими функциями.
По итогам эксперимента бельгийские овчарки малинуа показали лучшие результаты — 35 из 39 очков, пишет The Telegraph. Второе место среди самых умных собак заняли бордер-колли (26 очков), третье — псы немецкой породы ховаварт (25 очков).
В исследовании также приняли участие австралийские келпи, лабрадоры-ретриверы, золотистые ретриверы, испанские водяные собаки, шелти, английские кокер-спаниели, австралийские и немецкие овчарки, финские лаппхунды, а также собаки смешанных пород.
Ученые отметили, что у большинства пород оказались свои сильные и слабые стороны. Например, лабрадоры-ретриверы лучше остальных считывали жесты человека, но заметно хуже справлялись с решением проблем в пространстве.
korvinsSЦитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...
AlhazredТы смотри... И эту парочку Путин купил)))
korvinsSКогда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...
pepelmetalЧем больше у них этого вот всего, тем лучше для нас