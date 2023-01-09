Ученые назвали самую умную породу собак

Собаки породы бельгийская малинуа оказались самыми умными среди своих сородичей, выяснили ученые Университета Хельсинки.

Исследователи провели эксперимент с участием тысячи собак тринадцати пород — они оценивали, как животные справляются с семью задачами на проявление когнитивных способностей и тремя заданиями, связанными с поведенческими функциями.

По итогам эксперимента бельгийские овчарки малинуа показали лучшие результаты — 35 из 39 очков, пишет The Telegraph. Второе место среди самых умных собак заняли бордер-колли (26 очков), третье — псы немецкой породы ховаварт (25 очков).

В исследовании также приняли участие австралийские келпи, лабрадоры-ретриверы, золотистые ретриверы, испанские водяные собаки, шелти, английские кокер-спаниели, австралийские и немецкие овчарки, финские лаппхунды, а также собаки смешанных пород.

Ученые отметили, что у большинства пород оказались свои сильные и слабые стороны. Например, лабрадоры-ретриверы лучше остальных считывали жесты человека, но заметно хуже справлялись с решением проблем в пространстве.