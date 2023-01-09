Грузия отказалась от военной помощи Украине

Грузия отказалась возвращать Украине зенитно-ракетные комплексы «Бук», переданные Тбилиси в 2008 году, сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

С начала российской операции Украина последовательно направляла Грузии запросы о предоставлении вооружения и боеприпасов. Помимо «Буков» запрос Украины включал и переданные Грузии США противотанковые комплексы Javelin, пишет «Европейская правда».

Вашингтон не только согласился на отправку Украине грузинских Javelin, но и предложил поменять их на новые комплексы, однако Тбилиси отказался от военной помощи Киеву, объясняя это нежеланием стать стороной конфликта.

Грузинские власти ограничились тем, что выразили Украине политическую поддержку и пообещали оказывать всестороннюю гуманитарную помощь.