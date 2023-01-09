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Грузия отказалась от военной помощи Украине

Источник:
«Европейская правда»
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Фото: George Chernilevsky / CC BY-SA 3.0

Грузия отказалась возвращать Украине зенитно-ракетные комплексы «Бук», переданные Тбилиси в 2008 году, сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

С начала российской операции Украина последовательно направляла Грузии запросы о предоставлении вооружения и боеприпасов. Помимо «Буков» запрос Украины включал и переданные Грузии США противотанковые комплексы Javelin, пишет «Европейская правда».

Вашингтон не только согласился на отправку Украине грузинских Javelin, но и предложил поменять их на новые комплексы, однако Тбилиси отказался от военной помощи Киеву, объясняя это нежеланием стать стороной конфликта.

Грузинские власти ограничились тем, что выразили Украине политическую поддержку и пообещали оказывать всестороннюю гуманитарную помощь.

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Политика #Мир #Оружие
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korvinsS

Цитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...

Alhazred

Ты смотри... И эту парочку Путин купил)))

korvinsS

Когда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...

pepelmetal

Чем больше у них этого вот всего, тем лучше для нас