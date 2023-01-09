Россияне получат новый инструмент долгосрочных накоплений

Власти намерены разработать новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования средств населения — бескупонные облигации федерального займа. Об этом говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года, в конце декабря утвержденной правительством.

Бескупонные ОФЗ станут частью программы долгосрочных сбережений, которую готовят Минфин и Центробанк. Такие ОФЗ могут стать частью линейки специальных инструментов, ориентированных на граждан с невысокими доходами.

Механизм программы будет предусматривать заключение гражданином договора с оператором, его сбережения в виде добровольных взносов, маткапитала, пенсионных накоплений будут инвестироваться в новые ценные бумаги под контролем ЦБ.

При этом граждане смогут претендовать на ряд бонусов, среди которых налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей в год, а также софинансирование отчислений со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей.

Альтернативными мерами стимулирования формирования долгосрочных накоплений может стать введение института безотзывных вкладов с установлением для них повышенного размера защиты в системе страхования вкладов, а также развитие института сберегательных сертификатов.