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Россияне получат новый инструмент долгосрочных накоплений

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Власти намерены разработать новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования средств населения — бескупонные облигации федерального займа. Об этом говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года, в конце декабря утвержденной правительством.

Бескупонные ОФЗ станут частью программы долгосрочных сбережений, которую готовят Минфин и Центробанк. Такие ОФЗ могут стать частью линейки специальных инструментов, ориентированных на граждан с невысокими доходами.

Механизм программы будет предусматривать заключение гражданином договора с оператором, его сбережения в виде добровольных взносов, маткапитала, пенсионных накоплений будут инвестироваться в новые ценные бумаги под контролем ЦБ.

При этом граждане смогут претендовать на ряд бонусов, среди которых налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей в год, а также софинансирование отчислений со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей.

Альтернативными мерами стимулирования формирования долгосрочных накоплений может стать введение института безотзывных вкладов с установлением для них повышенного размера защиты в системе страхования вкладов, а также развитие института сберегательных сертификатов.

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korvinsS

Цитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...

Alhazred

Ты смотри... И эту парочку Путин купил)))

korvinsS

Когда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...

pepelmetal

Чем больше у них этого вот всего, тем лучше для нас