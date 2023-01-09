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Макрон объяснил «парадокс Путина»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Президент Франции Эммануэль Макрон описал «парадокс Путина» — в личных беседах он не производит неприятного впечатления.

«Когда вы с ним встречаетесь, он не кажется неприятным человеком. Вот в чем парадокс», — сказал Макрон в интервью французской телепрограмме Les Rencontres du Papotin.

По мнению Макрона, военные действия на Украине были начаты для того, чтобы «чтобы вернуть территории и расширить границы России до границ империи, которая когда-то существовала».

По данным The Telegraph, это интервью было записано еще в ноябре, до того как Макрон «публично изменил» свою политику по украинскому конфликту. Изначально президент Франции был одним из главных сторонников продолжения переговоров с Москвой и лично Владимиром Путиным.

Однако в последние недели политика Парижа изменилась. Франция стала первой страной, поставившей на Украину танки западного производства — легкие колесные танки AMX-10 RC.

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