Макрон объяснил «парадокс Путина»

Президент Франции Эммануэль Макрон описал «парадокс Путина» — в личных беседах он не производит неприятного впечатления.

«Когда вы с ним встречаетесь, он не кажется неприятным человеком. Вот в чем парадокс», — сказал Макрон в интервью французской телепрограмме Les Rencontres du Papotin.

По мнению Макрона, военные действия на Украине были начаты для того, чтобы «чтобы вернуть территории и расширить границы России до границ империи, которая когда-то существовала».

По данным The Telegraph, это интервью было записано еще в ноябре, до того как Макрон «публично изменил» свою политику по украинскому конфликту. Изначально президент Франции был одним из главных сторонников продолжения переговоров с Москвой и лично Владимиром Путиным.

Однако в последние недели политика Парижа изменилась. Франция стала первой страной, поставившей на Украину танки западного производства — легкие колесные танки AMX-10 RC.