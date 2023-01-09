Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

«Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года»,— говорится в тексте документа, внесенного главой государства.

Совет Европы принял конвенции о гражданско-правовой и об уголовной ответственности за коррупцию в 1999 году. Второй документ был ратифицирован Россией, возможность присоединиться к первой конвенции обсуждалась в стране с 2011 года.

15 марта 2022 года Россия начала процесс выхода из Совета Европы, который предусматривает отказ от исполнения решений европейских регуляторов. В декабре премьер Михаил Мишустин подписал постановление, одобряющее денонсацию конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.