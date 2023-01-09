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Россия денонсирует конвенцию об ответственности за коррупцию

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

«Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года»,— говорится в тексте документа, внесенного главой государства.

Совет Европы принял конвенции о гражданско-правовой и об уголовной ответственности за коррупцию в 1999 году. Второй документ был ратифицирован Россией, возможность присоединиться к первой конвенции обсуждалась в стране с 2011 года.

15 марта 2022 года Россия начала процесс выхода из Совета Европы, который предусматривает отказ от исполнения решений европейских регуляторов. В декабре премьер Михаил Мишустин подписал постановление, одобряющее денонсацию конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

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Политика #Законы #Россия
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korvinsS

Цитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...

Alhazred

Ты смотри... И эту парочку Путин купил)))

korvinsS

Когда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...

pepelmetal

Чем больше у них этого вот всего, тем лучше для нас