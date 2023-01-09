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Вышел тизер сериала «Фишер» про серийного убийцу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Фишер»

Сериал «Фишер» о жутком московском серийном убийце покажут эксклюзивно в видеосервисе Wink, создатели проекта показали первый тизер.

Действие сериала развернется с 1986 года. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков и совсем молодая сотрудница местного ОВД Наталья Добровольская начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них.

Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.


Главные роли в детективном триллере, основанном на реальных событиях, исполнили Иван Янковский («Домашнее поле»), Саша Бортич («Холоп») и Александр Яценко («Аритмия»).

Авторы сериала в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (именно так прозвали серийного убийцу Сергея Головкина). Они получили доступ к томам уголовного дела, а также к материалам допросов, на основе которых и был написан сценарий сериала.

Премьера сериала «Фишер» состоится в феврале 2023 года эксклюзивно в онлайн- кинотеатрах Wink и more.tv.

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Топ комментариев

korvinsS

Цитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...

Alhazred

Ты смотри... И эту парочку Путин купил)))

korvinsS

Когда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...

pepelmetal

Чем больше у них этого вот всего, тем лучше для нас