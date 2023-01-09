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Хакеры обучили нейросеть фишингу и написанию вирусов

Источник:
Sibnet.ru
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Редактор кода
Фото: © Arnold Francisca / Unsplash License

Участники хакерских сообществ использовали чат-бот ChatGPT для написания фишинговых писем и вредоносных программ. При этом многие из них не имели достаточного опыта в программировании или и вовсе были далеки от него.

Исследователи кибербезопасности из Check Point Research обнаружили, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT используемый для написания стихов, технических статей, романов, эссе и других творческих задач, получил распространение среди хакеров.

В отчете сообщается, что на хакерских форумах появилось много веток с обсуждением возможностей ChatGPT. Нейросеть способна писать достоверные фишинговые письма и даже код на Python и Java, что дает возможность создавать вредоносное ПО, даже не имея достаточных навыков программирования.

«Еще слишком рано решать, станут ли возможности ChatGPT новым любимым инструментом для обитателей Даркнета. Тем не менее сообщество киберпреступников уже проявило значительный интерес и использует эту разработку для создания вредоносного кода», — сообщается в отчете Check Point Research.

Условия использования ChatGPT запрещают его применение в противозаконных целях, однако специалисты Check Point Research смогли обойти все ограничения и создать фишинговое письмо. Они отметили что сервис можно использовать не только в хакерских целях, но и для разработки системы защиты.

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ChatGPT — модель искусственного интеллекта запущенная в ноябре 2022 года. Она способна создавать тексты практически любой сложности и участвовать в переписках аналогично живому пользователю.

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korvinsS

Цитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...

Alhazred

Ты смотри... И эту парочку Путин купил)))

korvinsS

Когда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...

pepelmetal

Чем больше у них этого вот всего, тем лучше для нас