Новые Lada Largus и Xray заканчиваются у дилеров

Запасы новых Lada Largus и XRay у дилеров подходят к концу, сообщил генеральный директор автосалона «Прагматика Lada Купчино» Игорь Бадер.

У дилеров по всей территории России к концу декабря оставалось 105 автомобилей Xray — это всего 0,3% от общего объема новых автомобилей Lada на складах дилеров, 255 автомобилей Largus — это 0,8% от общего объема автомобилей, а также 794 Vesta, то есть 2,7% от общего объема, приводит данные Бадера «Российская газета».

«Учитывая сверхмалые остатки по этим моделям, велика вероятность, что они уже предоплачены клиентами и просто ждут выдачи. Так или иначе — купить новую Vesta, XRay или Largus не так и просто», — отметил директор автосалона.

Lada Lagrus и Vesta пока не выпускаются. Рестарт производства должен состояться в этом году. От модели Xray АвтоВАЗ отказался из-за высокой доли импортируемых компонентов.