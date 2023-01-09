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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Новые Lada Largus и Xray заканчиваются у дилеров

Источник:
Sibnet.ru
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Запасы новых Lada Largus и XRay у дилеров подходят к концу, сообщил генеральный директор автосалона «Прагматика Lada Купчино» Игорь Бадер.

У дилеров по всей территории России к концу декабря оставалось 105 автомобилей Xray — это всего 0,3% от общего объема новых автомобилей Lada на складах дилеров, 255 автомобилей Largus — это 0,8% от общего объема автомобилей, а также 794 Vesta, то есть 2,7% от общего объема, приводит данные Бадера «Российская газета».

«Учитывая сверхмалые остатки по этим моделям, велика вероятность, что они уже предоплачены клиентами и просто ждут выдачи. Так или иначе — купить новую Vesta, XRay или Largus не так и просто», — отметил директор автосалона.

Lada Lagrus и Vesta пока не выпускаются. Рестарт производства должен состояться в этом году. От модели Xray АвтоВАЗ отказался из-за высокой доли импортируемых компонентов.

Тема: Русские машины
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korvinsS

Цитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...

Alhazred

Ты смотри... И эту парочку Путин купил)))

korvinsS

Когда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...

pepelmetal

Чем больше у них этого вот всего, тем лучше для нас