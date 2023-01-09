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Маск анонсировал масштабные изменения в Twitter

Источник:
Sibnet.ru
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Ярлык Twitter на смартфоне
Фото: © Brett Jordan / Unsplash License

Илон Маск анонсировал изменение интерфейса и появление нового функционала в Twitter. Пользователи смогут быстро переключаться между лентами твитов, добавлять закладки и писать большие посты.

Пользователи мобильного клиента смогут быстро переключаться между рекомендуемыми и отслеживаемыми твитами с помощью свайпа уже на этой неделе, написал Маск в Twitter. К концу месяца появится возможность добавлять закладки на понравившиеся сообщения.

Длинные твиты, анонсированные в начале ноября, появятся в феврале. Пользователи больше не будут ограничены 280 символами и смогут писать массивные сообщения, пока для этого приходится прибегать к уловкам. Например, набирать текст в «Блокноте» и публиковать в соцсети его скриншот.

Маск сообщил о начале первого этапа масштабной переделки пользовательского интерфейса, но не уточнил деталей. Сколько всего стадий и предполагаемый итог редизайна пока неизвестен.

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korvinsS

Цитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...

Alhazred

Ты смотри... И эту парочку Путин купил)))

korvinsS

Когда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...

pepelmetal

Чем больше у них этого вот всего, тем лучше для нас