Украина столкнулась с нехваткой советских трансформаторов

Украина испытывает острую нехватку советских трансформаторов напряжением 750кВ, сообщил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«В течение первых восьми месяцев <...> у нас был большой запас (запасных) трансформаторов. Сейчас они крайне необходимы», — сказал Кудрицкий в интервью Financial Times.

Издание отметило, что большая часть энергосистемы Украины использует старую советскую систему. Она работает при более высоком напряжении, чем в Евросоюзе, что делает ее несовместимой с большей частью западного оборудования, которое в связи с этим не может быть использовано для замены поврежденного.

Несмотря на то что некоторые трансформаторы были направлены Украине из бывших коммунистических стран, к примеру из Литвы, большинство разрушенных трансформаторов должны быть восстановлены.

По мнению Кудрицкого, удары России по энергетической инфраструктуре Украины были спланированы не только военными, но и специалистами в области энергетики, потому что российские инженеры знали энергетическую сеть Украины «как свои пять пальцев».