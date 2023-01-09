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Сериал «Стрим» о буллинге стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Стрим»

Сериал «Стрим» расскажет о школьнике, который решает бороться с несправедливостью, транслируя в интернет все, что с ним происходит. Премьера социальной комедии состоится на ТНТ 9 января.

Сюжет «Стрима» строится вокруг подростка по имени Жора. Он вместе с родителями переезжает в другой город, где никак не может наладить отношения с одноклассниками, да и учителя к нему откровенно придираются.

Жора надевает на голову шлем с вмонтированной в него камерой и начинает транслировать в интернет все, что видит дома и в школе. Сначала окружающие поднимают на смех парня, но вскоре школьник становится местным героем, на которого ложится большая ответственность.

Главную роль в проекте исполнил Денис Власенко. Также в актерский ансамбль вошли Александра Дроздова, Тимофей Елецкий, Семен Штейнберг, Александра Урсуляк, Ольга Тумайкина, Иван Добронравов. Режиссер проекта — Рустам Ильясов, снявший «Трудных подростков».

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