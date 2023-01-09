Панарин впервые стал отцом

Российский форвард клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и его супруга Алиса Знарок, дочь тренера Олега Знарка, стали родителями, сообщил экс-хоккеист Алексей Ковалев.

«Мы встречаемся иногда, ходим куданибудь покушать. Дружим домами. Просто сейчас к Артемию так легко в гости не зайдешь. У него пополнение в семье, и пока не до прогулок со знакомыми. Плюс нужно готовиться к матчам, и Артемий отлично выступает», — сказал Ковалев «Матч ТВ».

На вопрос, кто родился у Панарина, Ковалев ответил: «Помоему, мальчик».

Сам Панарин или Алиса Знарок публично не сообщали, что у них родился ребенок.

Панарин женился на дочери бывшего главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка в мае 2019 года.