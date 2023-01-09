Медведев пригрозил правилами военного времени

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о дискуссии о «предателях» Родины и напомнил, что во времена войн были специальные правила и «тихие группы» людей, которые их результативно исполняли.

Медведев в телеграм-канале отметил, что в Сети «возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству», в том числе с теми, кто причислял себя к интеллектуальной элите.

Зампред Совбеза считает, что с теми, кто покинул Россию и желает ей гибели, нужно действовать по закону, но не следует забывать о правилах военного времени.

«Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», — написал он.

В конце декабря прошлого года Медведев предложил считать «врагами народа» уехавших за границу противников власти, призывающих к поражению России. По его мнению, таких людей нельзя пускать обратно в страну «до конца их дней».